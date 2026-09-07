Сборы по начальной военной подготовке провели для студентов в Ногинске

В Богородском округе на базе новых военно‑патриотических лагерей «Суворов», «Нахимов» и «Багратион», прошли учебные сборы по начальной военной подготовке для учащихся московского колледжа полиции. Заезд состоялся с 1 по 5 сентября по приглашению дирекции лагеря — занятия провели специалисты окружного Центра поддержки участников СВО и членов их семей совместно с инструкторами военно-патриотического лагеря «Вымпел-Шторм».

За пять дней интенсивной программы слушатели курса освоили целый комплекс практических дисциплин. В программу вошли занятия по работе с беспилотными летательными аппаратами, огневой подготовке, тактике и безопасности, а также модули по гражданской и военной медицине. Такой подход позволил студентам не только получить теоретические знания, но и отработать важные навыки в условиях, приближенных к реальным.

Лагеря: «Суворов», «Нахимов» и «Багратион» были созданы на территории муниципалитета в 2026 году по решению Министерства обороны и правительства Москвы в рамках пилотного проекта, запущенного в прошлом году. Они стали площадкой для значимых военно‑патриотических мероприятий. Сотрудничество с Центром поддержки участников СВО подчеркивает практическую направленность обучения: в основу программы легли актуальные компетенции, востребованные сегодня.

В ближайших планах — проведение второго заезда, участниками которого станут студенты техникумов Московской области. Это позволит расширить охват программы и дать молодым людям возможность пройти качественную подготовку.