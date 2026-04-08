Сборы перед финалом олимпиады пройдут в Богородском округе

С 6 по 17 апреля на базе «Боровое» в Богородском округе состоится интенсивная подготовка школьных команд Московской области. Участники готовятся к финалу Всероссийской олимпиады по основам безопасности и защиты Родины, который пройдет в Ульяновске с 22 по 30 апреля.

На учебной базе Министерства обороны России «Боровое» соберутся 63 школьника и 23 педагога. Программа организована образовательным центром «Взлет». Она рассчитана на учеников 9–11 классов, которые показали высокие результаты на олимпиадах разного уровня.

Команда Богородского округа включает девять человек: шесть девушек и трое юношей. Они представляют разные центры образования. Участники отмечают, что нацелены на результат и готовы к серьезной работе.

«Мы понимаем, что эти знания пригодятся не только на олимпиаде, но и в жизни», — рассказал один из школьников.

Подготовка включает как теорию, так и практику. Школьники отрабатывают навыки в общевойсковой сфере, включая разборку и сборку автомата, работу с экипировкой и стрельбу. В программу входят задания по туризму, физической подготовке, медицине и пожарному делу. Участники учатся оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и действовать в сложных условиях.

Интенсив направлен на развитие логического мышления и умения работать самостоятельно. Школьники решают сложные задачи, проводят практические занятия и участвуют в командной работе. Такая подготовка помогает им уверенно подойти к заключительному этапу олимпиады.