Сборные России и Ирана по баскетболу второй раз встретятся в Химках

Национальная сборная по баскетболу встретится с командой из Ирана в баскетбольном центре «Химки». Это будет уже их второй товарищеский матч на этой неделе.

Встреча состоится 30 июля в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход для болельщиков будет свободным. Стартует матч в 18:00.

«Приглашаю всех жителей Химок и гостей города прийти на товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Это отличная возможность поддержать наших игроков и насладиться интересной спортивной борьбой», — прокомментировал депутат Химок Евгений Иноземцев.

Следующие игры наши спортсмены проведут в Египте. Там в начале августа им предстоит встретиться с местной национальной сборной.

Отметим, что сбор российской команды начался 14 июля в учебно-тренировочном центре «Новогорск» и завершился 24 июля в Нижнем Новгороде.