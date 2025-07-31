Сборные России и Ирана по баскетболу снова встретились в Химках

Национальная сборная России по баскетболу вновь сразилась с одной из сильнейших команд Азии на паркете Баскетбольного центра «Химки». Хозяева площадки одержали уверенную победу со счетом 79:58.

Напомним, что в первом матче баскетболисты из России уступили сопернику со счетом 67:70. Спустя два дня команда Зорана Лукича взяла уверенный реванш.

Счет открыл капитан российской команды. Забросить мяч спортсмену удалось из-под щита. Уже к концу второй минуты баскетболисты вели игру с отрывом в пять очков. Команде Ирана пришлось непросто открывать свой счет в первых трех четвертях игры. Только заключительный период они начали с трех метких штрафных. Но на протяжении всей встречи гости так и не смогли сравнять счет.

Отметим, что в начале августа национальна сборная России по баскетболу отправится в Египет, где проведет два матча против местной команды.