Сборные Москвы и Подмосковья по боксу провели матчи в Пушкино

Во дворце спорта «Пушкино» прошла встреча по боксу между командами Московской области и Москвы в рамках турнира «Кубок Московия». Соревнование приурочили к 100-летию города Пушкино.

В первом бою Хасан Салохидинов из Королева победил москвича Сергея Григорьева. Во втором поединке Данил Хоружий из Подольска уступил Ивану Карачинцеву. Третья встреча между Худобахшем Авджамиловым из Балашихи и Асрором Акпарходжаевым завершилась вничью. В четвертом бою Максим Юников из Королева проиграл Саиду Магомаеву из Москвы. В заключительном поединке Даниил Бридов из Одинцова одолел Ивана Ерхова.

Таким образом, основная серия боев завершилась ничьей — 3:3. В главном бою вечера подмосковный боксер Леон Курчиев из Пушкино единогласным решением судей победил представителя Кубы Абеля Аниер Посада Лиму.

Среди почетных гостей турнира были олимпийские чемпионы и звезды мирового бокса — Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Глеб Бакши и Роман Андреев. Турнир организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».