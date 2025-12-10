Сборную чемпионата «Абилимпикс-2025» наградили в Подмосковье

В Красногорске прошла торжественная церемония награждения участников и победителей Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

На мероприятии подвели итоги выступления подмосковной команды. В 2025 году участники из Московской области завоевали 41 медаль в основных компетенциях: 11 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. Чемпионат традиционно объединяет людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, демонстрирующих высокий уровень профессиональной подготовки и настойчивость в достижении результатов.

Победители получили сертификаты на денежные премии, призванные поддержать их дальнейшее профессиональное развитие. Участников презентационных компетенций, победителей дополнительных конкурсов и конкурсантов, показавших высокую мотивацию, также отметили сертификатами на памятные подарки. Национальным экспертам вручили благодарственные письма за профессионализм и качественную работу по оценке конкурсных заданий.