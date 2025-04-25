Сборник стихов поэта Сергея Пастухова презентовали в Балашихе

Новый сборник стихов Сергея Пастухова «Чтобы мир становился добрее…» представили в Районном доме культуры Ногинска. Для гостей и зрителей подготовили театрализованную программу. Ее организовали дети, которые занимаются в кружках и студиях дома культуры.

Сергей Пастухов — член Союза писателей России, заместитель главы администрации Богородского округа и автор проникновенной поэтической лирики. Он читал свои стихи, рассказывал много интересных случаев из жизни: про общение с участниками специальной военной операции, с их родными и близкими.

Также поэт — офицер, имеющий реальный боевой опыт, умение командования в критических условиях, полковник, прошедший Югославию, Абхазию, Дагестан и Чечню, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Перед встречей со взрослой аудиторией он посетил Ногинскую художественную школу, вручил экземпляры сборника учащимся. Ребята выступили в роли иллюстраторов.