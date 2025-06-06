Сборник о памятниках Богородского округа представили в Ногинске

В Ногинске прошла презентация уникального издания, посвященного памятникам, расположенным на территории округа. Книга собрала данные о всех известных объектах до 1 марта 2025 года и воплощает в себе труд многих людей.

Общее количество выпущенных экземпляров составило 150. Этот проект стал результатом совместной работы администрации округа, общественных организаций, меценатов и депутатов, а также Центра поддержки социальных инициатив и ветеранских объединений.

В округе зарегистрировано 438 памятников, среди которых сем имеют федеральный статус, 70 — региональный, а 37 были выявлены недавно. Остальные 324 объекта не имеют охранного статуса.

Первые экземпляры книги получили члены редакционной группы, которые активно занимались сбором информации. Данный реестр стал первым подобным проектом, и в будущем планируется его обновление и дополнение новыми данными, что подчеркнет важность сохранения истории и культурного наследия округа.