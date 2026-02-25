Сборная Солнечногорска выиграла областной хоккейный турнир

В турнире приняли участие сборные из Солнечногорска, Клина и одной из войсковых частей. Турнир прошел по круговой системе. Открывающий матч между командами Солнечногорска и военных завершился победой хозяев. Во втором матче клинчане обыграли представителей войсковой части. В финале сражались сборные Солнечногорска и Клина, где со счетом 4:1 выиграли солнечногорцы.

«Нам помогли победить личная самоотверженность и командная игра, чувство локтя товарища и умение поддержать в трудную минуту. Сплоченность очень важна как и во время игры, так при защите Отечества. Мы старались играть аккуратно, без силовых приемов, и с большим уважением к сопернику», — сказал игрок команды Солнечногорска Станислав Мокроусов.

«Данным событием мы хотели выразить поддержку всем мужчинам и особенно нашим бойцам, на которые сейчас несут важную миссию по защите нашей Родины, стоят на страже безопасности и мирной жизни. На празднике спорта мы поблагодарили их за подвиг, мужество, стойкость и напомнили, что здесь, в тылу, их поддерживают и ждут скорейшего возвращения», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.