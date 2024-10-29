Сборная Серпухова выиграла 18 медалей на всероссийском турнире по плаванию

Воспитанники спортшколы «Звезда» в составе сборной Московской области выиграли 18 медалей на всероссийских соревнованиях по подводному плаванию. Участниками мероприятия стали свыше 250 человек из 11 регионов России.

Всероссийские состязания по подводному плаванию в ластах прошли в Кирове. Городской округ Серпухов в составе сборной команды Подмосковья представили подводники из спортивной школы «Звезда». Они завоевали 18 медалей разного достоинства.

Кандидат в мастера спорта Богдан Краморов выиграл четыре золотые медали, три золотых награды и бронзовая достались кандидату в мастера спорта Ивану Трофимову. Полный комплект медалей на дистанциях в классических ластах выиграла Ульяна Батайкина: по две золотые и серебряные, а также одну бронзовую. Готовили ребят к соревнованиям тренера чемпионов Марина и Алексей Калошины.

В эстафете в составе команды Подмосковья золото завоевали Савелий Петрунин, Арсений Гаврилов, Полина Кулак и Анастасия Осипова.

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