Сборная Серпухова заняла второе место на чемпионате России по косики карате

В Тольятти прошли чемпионат и первенство России косики карате. В них приняли участие 400 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тулы, Самарской области, Брянска, Красноярского края и других регионов России. Сборная из Серпухова в итоге заняла второе место.

Соревнования проводили под руководством президента Всемирного Союза Косики карате, Ханси 9-го дана Михаила Крысина.

Юлия Кузьмина, Арина Кураева, Артем Фоменко и Александр Туряк завоевали золотые медали в кумитэ. Павел Туряк, Артем Фоменко и Егор Баранов стали первыми в дисциплине «ката». Арина Кураева получила кубок абсолютного победителя.

Помимо этого, серебряные медали завоевали Вера Левчук, Софья Мазоверова, Максим Тарико и Руслан Гуляев, а бронзовые — Ясмина Магомедова и Илья Никитин.

В общекомандном зачете сборная Серпухова стала второй. В администрации муниципалитета поздравили каратистов и тренеров Андрея Кузнецова и Павла Туряка.