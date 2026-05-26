Сборная России взяла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию

На этапе Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях шпажисток российская сборная, в составе которой выступала представительница Московской области Кристина Ясинская, завоевала серебряную медаль. Соревнования проходили во французском городе Сен-Мор-де-Фоссе.

В финальном поединке российские шпажистки встретились с лидером мирового рейтинга — сборной Южной Кореи. Встреча завершилась минимальным поражением со счетом 32:33. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Венгрии.

Путь к финалу был напряженным. В четвертьфинале россиянки одолели вторую команду мирового рейтинга — сборную США. В полуфинале была повержена сборная Франции — действующие чемпионки мира.

Для Кристины Ясинской это уже второе «серебро» в составе национальной сборной — годом ранее она стала серебряным призером чемпионата мира в Тбилиси. В феврале 2026 года Ясинская выиграла престижный международный турнир «Шпага Сириуса» в личном первенстве, а в апреле стала серебряным призером чемпионата России.

Этап Кубка мира по фехтованию прошел во французском Сен-Мор-де-Фоссе с 22 по 25 мая.

