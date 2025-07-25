Сборная России сыграет два баскетбольных матча с Ираном в Химках

Встречи состоятся в баскетбольном центре «Химки» и будут открыты для зрителей. Болельщики также смогут следить за играми в онлайн-формате на платформах Российской федерации баскетбола.

Два товарищеских матча между мужскими сборными России и Ирана по баскетболу пройдут в Химках 28 и 30 июля. Первая игра начнется в 19:00, вторая — в 18:00. Обе встречи состоятся в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход на матчи свободный. Трансляция будет доступна на официальном сайте Российской федерации баскетбола, а также в сообществе РФБ в социальной сети «ВКонтакте».

Подготовку к играм российская сборная начала 14 июля на базе учебно-тренировочного «Новогорск», после чего продолжила тренировки в Нижнем Новгороде до 24 июля.

После серии матчей с Ираном команда Зорана Лукича отправится в Египет, где в начале августа запланированы еще две игры против местной национальной сборной.