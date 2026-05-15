Сборная России по гандболу одержала уверенную победу в Ганьчжоу

Сборная России по гандболу одержала вторую победу на международном турнире в китайском городе Ганьчжоу. Команда разгромила соперников из Гонконга со счетом 44:11, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе российской сборной выступают три игрока из подмосковного клуба «Чеховские медведи»: линейный Виктор Фурцев, правый полусредний Антон Аксюков и левый полусредний Иван Шельменко.

Первый тайм завершился со счетом 18:5 в пользу российских гандболистов. Во втором тайме сборная выдала серию голов 13:0, доведя преимущество до 30 голов. Иван Шельменко отметился забитым мячом, который вывел счет на отметку 16:5.

Ранее российская команда под руководством главного тренера Льва Воронина одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет) со счетом 44:26.

Следующие матчи сборной России пройдут 15 мая против команды Белоруссии и 16 мая — против взрослой сборной Китая.

Товарищеский международный турнир проходит в Ганьчжоу с 12 по 16 мая. Помимо России и Китая, в соревнованиях участвуют сборные Белоруссии, Китая U20 и Гонконга.

Главный тренер сборной России Лев Воронин отметил, что такие турниры приравниваются к квалификации на мировые и европейские чемпионаты.