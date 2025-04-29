Сборная Подольска по футзалу победила в Школьной лиге Подмосковья

Команда из Подольска стала победителем соревнований «Финала четырех» Школьной лиги Подмосковья по футзалу. В первом матче решающего игрового дня она уверенно обыграла соперников из Балашихи со счетом 5:1.

Во втором полуфинале команда Дмитрова выиграла у сборной Ступина — 4:2. В матче за третье место Ступино уступило Балашихе со счетом 5:0. В финальной игре Подольск снова показал превосходство, победив Дмитров 5:1 и завоевав золотые медали.

Лучшим игроком турнира в составе Подольска стал Григорий Пурвин, а в команде Дмитрова — Александр Карманов. Вратарь из Подольска Владислав Лаптев получил награду как лучший голкипер. Максим Доровеев стал сразу двукратным лауреатом — его признали и лучшим бомбардиром, и самым результативным игроком по системе «гол+пас».

​«Просто шикарные соревнования. Мы в своем детстве могли только мечтать о том, чтобы у нас была такая Школьная лига. Поэтому большое спасибо всем тем, кто создал этот турнир. Поддержка болельщиков просто прекрасная, я сегодня будто попал на матчи премьер-лиги», — поделился эмоциями чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

Финальные матчи поддержали звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев и Александр Верижников. Посмотреть записи матчей и результаты можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в «ВКонтакте» и Telegram.

Напомним, в муниципальном этапе проекта участвовали свыше десяти тысяч школьников. Все соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» по инициативе губернатора Андрея Воробьева.