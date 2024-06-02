Сборная СМИ «Мытищи» выиграла бронзу регаты в Пестове

Девять команд СМИ приняли участие в регате для партнеров спортивной программы Tenzor International Cup. Третье место заняла сборная из Мытищ.

Перед стартом спортивной программы Tenzor International Cup в Пестово состоялась традиционная партнерская регата. В трех гонках поучаствовали девять команд: «Ведомости», «Известия», «ЭОС», «Мир24», «360.ru», «5 океанов», мультимедийный информационный центр «Известия», партнеры из Timeout и «Национальной службы новостей», а также сборная средств массовой информации «Мытищи».

Многие участники не в первый раз попали в Tenzor Sailing Club. В итоге победу одержала команда «Мир24», на втором месте «Ведомости», на третьем — сборная «Мытищи».

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