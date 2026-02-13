Сборная Подмосковья завоевала золото на чемпионате России по лыжному двоеборью

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Подмосковная команда победила на чемпионате России по лыжному двоеборью. Спортсмены завоевали золото в прыжках с трамплина.

Как рассказали в региональном Минспорта, сборная стала победителем в прыжках с трамплина К-95 и гонке преследования 4×5. Втиорое место взяли представители Свердловской области, а третье — команда Санкт-Петербурга.

В состав сборной Подмосковья вошли Виталий Шаршавин, Виталий Иванов, Владимир Малов и Арсений Хохлов, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта.

Ранее Виталий Шаршавин взял бронзу на чемпионате России по лыжному двоеборью в трамплине К-95, гонке преследования на 10 киломеров.

Соревнования проходят в городе Чайковском с 9 по 16 февраля в рамках федеральной программы «Спорт России».