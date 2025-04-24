Сборная Подмосковья завоевала шесть медалей на Кубке России по кикбоксингу

Подмосковные спортсмены выиграли пять золотых и одну бронзовую медаль на Кубке России по кикбоксингу. Турнир прошел в Омске и объединил более 1500 спортсменов из 56 субъектов. Об этом передают в министерстве физической культуры и спорта региона.

В дисциплине «лоу-кик» команда Московской области взяла «серебро». На высшую ступень пьедестала Кубка России поднялись: Борис Шикунов, Александр Росихин, Захар Лапенков, Анталия Элехайзер и Мария Мурзина. «Бронзу» получила Севда Омарова.

Кроме того, представители региона Московской области завоевали две награды по кикбоксингу на всероссийских соревнованиях, которые также проходили в Омске. Первое место — у Данила Стрельцова. Второе — на счету Елизаветы Барановской.

Регион на Кубке страны представляли восемь спортсменов, на всероссийских соревнованиях — три.