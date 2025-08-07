Сборная Подмосковья заняла 2-е место на спартакиаде молодежи по гребному слалому

Сборная Подмосковья заняла второе место в командном зачете соревнований по гребному слалому в рамках летней Спартакиады молодежи России. Турнир проходил с 31 июля по 4 августа в поселке Богородское под Сергиевым Посадом. В нем участвовали более 100 человек.

Как сообщили в региональном Минспорте, в турнире участвовали сборные 17 регионов России. Лучший результат показала команда Санкт-Петербурга. На втором месте оказалась Московская область, а на третьем — Краснодарский край.

Подмосковье представили спортсмены из Бронниц: Татьяна Глумова, Даниил Замятин, Георгий Добрынин, Марина Новыш, Серафим Михайлов и Дмитрий Яфаров.

Выдающийся результат показала Марина НовышЮ, показав лучшее время в слаломе на каноэ-одиночке.

По результатам 38 из 66 дисциплин спартакиады Подмосковье занимает третье место.

Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Спорт России».