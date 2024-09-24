Сборная Подмосковья заняла 2-е место на соревнованиях по эстафетному бегу

Подмосковные легкоатлеты выиграли 10 медалей на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. Сборная региона стала второй в общекомандном зачете.

Блестяще выступила и женская четверка (Варвара Киселева, Юлия Гринько, Марина Тихонова и Александра Морозова). Девушки показали лучший результат в эстафете. В аналогичной дисциплине юношеская команда в составе Максима Суханова, Александра Снежковского, Алексея Кравчука и Павла Вихора также поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Мужской квартет в эстафете 4×800 метров среди мужчин стал лучшим. В составе команды выступили Николай Вербицкий, Алексей Бутранов, Константин Толоконников и Егор Шабанов.

В Минспорте Подмосковья рассказали подробнее о выступлении команды.

Еще одно золото завоевали спортсмены Илья Дуров, Иван Фролов, Максим Синюков и Роман Соловьев, которым не было равных в эстафете с барьерами.

Четвертое золото первенства выиграли Павел Вихор, Марина Тихонова, Алексей Кравчук и Александра Морозова в смешанной эстафете.

Серебряными призерами в эстафете среди юниоров U20 стали Константин Храпов, Андрей Сапожников, Кирилл Соловьев и Али Асланзаде.

Команда «Московская область-4», в составе которой выступили Артем Аксенов, Александр Снежковский, Георгий Неделько и Кирилл Романов, стала бронзовым призером первенства в эстафете среди юношей U18. Еще одну бронзу принесли Дмитрий Шипунов, Дмитрий Юрин, Алексей Турапин, Никита Шишимров.

Среди девушек U18 в эстафете 4×800 метров команда в составе Екатерины Иванющенко, Полины Неретиной, Елизаветы Цыбиной и Софьи Беспаловой также стала бронзовыми призерами. Четвертую бронзовую награду завоевали Лика Болданова, Злата Магницкая, София Тельнова и Влада Саула.

Первое место общекомандного зачета заняла команда Санкт-Петербурга, Подмосковье стало вторым, а третьим — Курская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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