Сборная Подмосковья заняла 2-е место на первенстве России по биатлону

Спортсменки, представляющие Московскую область, завоевали серебряные медали на первенстве России по летнему биатлону. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В эстафетной гонке на дистанции от трех до шести километров в составе сборной региона выступили Наталия Федченко, Варвара Разумова и Василиса Еремина. В этой дисциплине команда из Новосибирской области показала лучший результат, а третье место заняли биатлонистки, прибывшие на соревнования из Тюмени.

Первенство России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок в возрастной категории 19-21 год проходит в Ярославской области с 19 сентября. Завершит чемпионат спринт-кросс, который состоится 24 сентября.

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