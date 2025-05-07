Сборная Подмосковья заняла 1-е место на первенстве России по софтболу

Сборная Подмосковья стала чемпионом России по софтболу среди девушек до 22 лет. Турнир проходил с 28 апреля по 6 мая в Тучкове.

В финале подмосковные спортсменки разгромили команды Москвы и Санкт-Петербурга. По пути к золотым медалям девушки обыграли сборные Башкортостана, Свердловской области, Челябинска, Хабаровска, Крыма, Ростова и Краснодара.

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменок из 10 регионов страны. Игры стали отборочным этапом к Спартакиаде молодежи России и прошли в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее подмосковные софтболистки успешно выступили на первенстве России среди девушек 12-18 лет. Клуб «Звезда» в финале переиграл московский «Индианс» со счетом 12:11, сумев отыграться при отставании на шесть мячей.