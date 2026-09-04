Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по мотокроссу

Сборная Подмосковья по мотокроссу вновь подтвердила статус сильнейшей в стране, выиграв золото на командных соревнованиях «Кросс национальных команд Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Финальный этап чемпионата России серии RGP MX прошел 23 августа на орловской трассе «Мотопарк Три Точки». В борьбе за первенство сошлись 11 коллективов из девяти субъектов страны.

Золотые медали достались команде Подмосковья в составе Семена Рыбакова (MX-2), Артемия Назарова (MX-1) и Евгения Бобрышева (MX-OPEN). Спортсмены набрали девять очков, оставив позади сборную Санкт-Петербурга с пятнадцатью очками и команду Краснодарского края, набравшую сорок два очка.

«Этот трофей — результат командной работы. Каждый из наших гонщиков показал максимум. Евгений Бобрышев выдал феноменальный темп, установив лучшее время круга. Семен Рыбаков провел гонку с характером, прорываясь с 10-й позиции в тройку. Артемий Назаров держал высочайший уровень на протяжении всего сезона. Третий год подряд команда забирает долгожданный трофей — это не просто традиция, это стандарт качества. Спасибо ребятам за доверие и самоотдачу!» — подвел итоги главный тренер сборной Александр Тонков.

Успех закрепили и молодые таланты региона. На первенстве России среди юниоров первый состав команды (Михаил Векшин в классе MX-65Ю, Артем Костенко в MX-85 и Савелий Гордиевский в MX-125 2Т) занял третье место с девятью очками. Второй состав (Вадим Жуков, Никита Васьков и Артем Севостьянов) замкнул пятерку лучших, заработав 18 очков.

Соревнования провели по государственной программе «Спорт России».