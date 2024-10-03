Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по футболу спорта глухих

Женская сборная Подмосковья выиграла золотые медали на чемпионате России по футболу спорта глухих. В соревнованиях, которые прошли с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края, приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, лучшим бомбардиром турнира признали спортсменку из Подмосковья Ольгу Сундукову — она забила девять мячей.

Игры прошли по круговой системе в два тура, в результате которых сборная Московской области третий раз подряд стала чемпионом страны.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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