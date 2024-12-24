Сборная Подмосковья выиграла соревнования по греко-римской борьбе в Уфе

Московская область заняла первое место на командных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные борцы провели пять встреч, каждая завершилась победой. В финале борцы-классики со счетом 9:4 выиграли у соперников из Санкт-Петербурга. Итогом стал главный трофей турнира.

В составе команды Московской области выступили Дмитрий Тельпиз, Атеш Бадалов, Азиз Сариев, Никита Разгулин, Иван Соломин, Анвар Аллахьяров, Дорджи Шунгурциков, Муслим Исаев, Темур Кулдасов, Данил Григорьев, Дзамболат Габеев, Артем Манасов, Мансур Саитов, Алексей Милешин и Георгий Касрадзе.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных регионов России. Командный турнир «Кубок Автодора» прошел в Уфе в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».