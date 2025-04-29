Сборная Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по мини-лапте

Серебряные медали региону принесли Артем Фатьянов, Руслан Гарипов, Иван Крылов, Василий Крылов, Даниил Фроленко, Иван Салов, Илья Батурин и Владислав Жалбэ.

«Сборная Московской области сейчас переживает смену поколений и на этот чемпионат привезла весьма молодой состав. Ребята на пути к финалу показали характер и волю к победе, одержав верх над опытными командами из Воронежской и Тюменской областей», — сказал тренер Игорь Балашкевич.

Женская команда Подмосковья заняла восьмое место.

Чемпионат прошел с 20 по 27 апреля в Волжском Волгоградской области. В нем участвовали 24 команды из 15 регионов России. Турнир прошел в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».