Сборная Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по мини-лапте
Мужская команда Подмосковья заняла второе место на чемпионате России по мини-лапте. В финале спортсмены уступили сборной Башкортостана.
Серебряные медали региону принесли Артем Фатьянов, Руслан Гарипов, Иван Крылов, Василий Крылов, Даниил Фроленко, Иван Салов, Илья Батурин и Владислав Жалбэ.
«Сборная Московской области сейчас переживает смену поколений и на этот чемпионат привезла весьма молодой состав. Ребята на пути к финалу показали характер и волю к победе, одержав верх над опытными командами из Воронежской и Тюменской областей», — сказал тренер Игорь Балашкевич.
Женская команда Подмосковья заняла восьмое место.
Чемпионат прошел с 20 по 27 апреля в Волжском Волгоградской области. В нем участвовали 24 команды из 15 регионов России. Турнир прошел в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».