Сборная Подмосковья выиграла командный Кубок чемпионата России по боулингу

Чемпионат России по боулингу прошел в Красноярске. Спортсмены из Подмосковья выиграли Кубок командного зачета, а также 11 медалей.
В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что лучшие результаты в личных соревнованиях продемонстрировали Мария Кошель и Ярослав Золотухин. Вице-чемпионом турнира стал Дмитрий Арнаутов.
Подмосковные спортсмены также удостоились четырех серебряных и четырех бронзовых медалей.
В чемпионате России по боулингу приняли участие 239 спортсменов из 17 субъектов России.
Соревнования провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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