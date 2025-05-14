Сборная Подмосковья выиграла командный Кубок чемпионата России по боулингу

Чемпионат России по боулингу прошел в Красноярске. Спортсмены из Подмосковья выиграли Кубок командного зачета, а также 11 медалей.

В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что лучшие результаты в личных соревнованиях продемонстрировали Мария Кошель и Ярослав Золотухин. Вице-чемпионом турнира стал Дмитрий Арнаутов.

Подмосковные спортсмены также удостоились четырех серебряных и четырех бронзовых медалей.

В чемпионате России по боулингу приняли участие 239 спортсменов из 17 субъектов России.

Соревнования провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».