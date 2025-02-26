Сборная Подмосковья выиграла бронзу на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Сборная Подмосковья выиграла бронзу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены получили награды в смешанных командных соревнованиях.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, сборная региона заняла третье место на трамплине К-95. В составе команды выступили Константин Николаев, Ксения Каблукова, Александра Баранцева и Данила Букин. На первом месте оказались соперники из Свердловской области, а на втором — из Москвы.

«Была очень напряженная борьба. После первой попытки наша команда показала отличный результат, мы шли всего в двух очках от первого места. Однако ко второй попытке немного изменились погодные условия, которые повлияли на наши прыжки. Как итог — мы третьи», — поделилась Ксения Каблукова.

Соревнования прошли в городе Чайковском в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».