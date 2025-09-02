Сборная Подмосковья выиграла 9 медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

Финал чемпионата «Профессионалы» завершился в Калуге. В нем приняли участие молодые специалисты со всей России. Подмосковные студенты завоевали девять медалей.

В течение нескольких дней чемпионата участники демонстрировали навыки в востребованных отраслях. Подмосковье представили 11 студентов, рассказали в областном Минобразования. В командном зачете они получили четыре золотые медали в компетенциях «Проектирование и изготовление протезов и ортезов», «Нейросети и большие данные», «Пожарная безопасность», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Сборная также стала серебряным призером в «Электронике и Электромонтаже» и бронзовым в направлении «Интернет вещей и Автоматизация бизнес-процессов». В личном первенстве второе место заняли Артем Бардин и Иван Корнеев, третье — Иван Соколов-Агеев.

В министерстве отметили, что высокие результаты команды отражают системную работу по развитию профессионального образования в регионе.

«Эти достижения являются результатом совместных усилий конкурсантов, их наставников и образовательных организаций, обеспечивающих качественную подготовку будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики», — отметили в пресс-службе министерства.