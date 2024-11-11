Сборная Подмосковья выиграла 7 медалей на Кубке России по бобслею

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные, и три бронзовые медали на Кубке России по бобслею. Турнир проходил с 3 по 8 ноября в Сочи.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, квартет — Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Михаил Мордасов и Александр Ефимов победили в соревнованиях среди мужских четырехместных экипажей.

Второе место в этой же дисциплине занял представитель Московской области Данила Курилин, который выступал в четверке Максима Андрианова из Краснодарского края. Третье место завоевал экипаж пилота из Подмосковья Алексея Стульнева.

Экипаж Ростислава Гайтюкевича выиграл и среди соревнований двоек, опередив тандем Алексея Стульнева из Подмосковья и спортсмена из Москвы Ильи Малых.

Подмосковная бобслеистка Анастасия Курышева заняла третье место среди женских парных экипажей. Кроме того, в дисциплине «монобоб» среди женщин бронзовую медаль выиграла Анастасия Дудкина.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».