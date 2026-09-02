Сборная Подмосковья выиграла 7 медалей на чемпионате России по суперкроссу

Сборная Московской области по суперкроссу успешно выступила на первом этапе чемпионата России серии RGP MX. Спортсмены получили семь медалей, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли 29 августа на трассе «РЦСП № 1» в Краснодаре.

В самом младшем классе SX-125 2Т золотую медаль взял Артем Севостьянов из команды «ММТ Мотоспорт», а бронзу — Савелий Гордиевский (Flower of life racing team).

В категории SX-85 серебро досталось Никите Васькову («ММТ Мотоспорт»), а третье место — Артему Костенко (Flower of life racing team).

В классах для более опытных гонщиков Илья Хабиров стал вторым в SX-2, Семен Рыбаков получил серебро, а Артемий Назаров — бронзу в классе SX-1 (все трое представляют «ММТ Мотоспорт»).

Чемпионат России по суперкроссу серии RGP MX собирает сильнейших спортсменов со всей страны и служит ключевым событием в отечественном календаре мотогонок.

Турнир провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».