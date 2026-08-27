Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей в финале чемпионата профмастерства

С 21 по 26 августа в Калуге на базе Федерального технопарка профессионального образования завершился финал промышленного блока национального чемпионата «Профессионалы». Команда Московской области показала второй результат среди всех субъектов России, выиграв пять медалей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«Результаты выступления сборной региона являются подтверждением эффективности нашей системы среднего профессионального образования. Мы продолжим поддерживать чемпионатное движение и создавать условия для профессионального роста молодежи», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Серебряными призерами стали Дарья Русакова (Физико-технический колледж), Максим Лобков (Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина) и Дмитрий Гарькин (Шатурский энергетический техникум).

Бронзовые медали получили Виктория Кузнецова из Подмосковного политехнического колледжа и Иван Котешов из Раменского колледжа.

Студенты состязались в десяти передовых направлениях: от инженерии космических систем до оптоэлектроники. В состав делегации вошли представители девяти учебных заведений, включая Технологический университет имени А. А. Леонова.

Всего в калужском финале приняли участие свыше 200 конкурсантов из российских колледжей, промышленных предприятий и шестнадцати дружественных стран.

Ранее подмосковная сборная взяла два серебра на этапе в Нижнем Новгороде. Впереди у участников — Чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде в сентябре и итоговый финал в Санкт-Петербурге в ноябре–декабре.