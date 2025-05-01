Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей на первенстве России по женской борьбе

Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и четыре бронзы на первенстве России по женской борьбе. Турнир проходил в Наро-Фоминске с 28 апреля по 1 мая.

Золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов выиграла Маргарита Салназарян. Она одолела соперниц из Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии. Бронзу в этой же весовой категории получила другая представительница Московской области — Мария Ефимова. Она успешно прошла квалификацию и четвертьфинал, но уступила в полуфинале.

В весе до 55 килограммов третье место заняла Глафира Степанова. Она выиграла три схватки, уступив только в полуфинале спортсменке из Краснодара, а затем победила в поединке за третье место.

Лилиана Казьмина принесла Подмосковью еще одну бронзу в категории до 68 килограммов. Спортсменка одержала победу в четвертьфинале, уступила в полуфинале, но выиграла утешительную схватку. Пятую медаль — также бронзовую — завоевала Дарья Клюева. Она дошла до полуфинала, где проиграла, но смогла одержать победу в борьбе за третье место.

Все спортсменки представляют Егорьевск. Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменок из 37 регионов России. Московскую область представляли девять борцов. Турнир организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».