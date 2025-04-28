Сборная Подмосковья выиграла 4 медали на чемпионате России по фехтованию

Подмосковные спортсмены выиграли золото, два серебра и бронзу на чемпионате России по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских командных соревнованиях по шпаге представительницы Подмосковья заняли второе место, уступив сборной Москвы. На пути к серебру они обыграли команды Новосибирской области, другую подмосковную команду и сборную Башкортостана. Серебряные медали завоевали Анастасия Балягина, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилана Черчесова.

Мужская команда Московской области заняла третье место. Фехтовальщики из Подмосковья победили команды Луганской Народной Республики, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. В полуфинале они уступили сборной Москвы, но в матче за третье место смогли обыграть второй состав московской команды. Бронзовыми призерами стали Георгий Бруев, Михаил Казмин, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе.

Ранее подмосковные саблистки Яна Егорян и Алина Ключникова заняли первое и второе места в личных соревнованиях по сабле. Чемпионат России по фехтованию проходил с 21 по 28 апреля в Уфе по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».