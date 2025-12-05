Сборная Подмосковья выиграла 31 медаль на всероссийском конкурсе профмастерства

Сборная Московской области заняла место в пятерке сильнейших по итогам завершающего этапа национального чемпионата «Профессионалы». Он проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что на счету студентов региональных колледжей 12 медалей, из которых девять — высшего достоинства. Общее количество наград региона на трех финальных этапах достигло 31.

«Подмосковье уже несколько лет подряд входит в число лидеров чемпионата. Это самое масштабное соревнование по профмастерству в стране, поэтому видеть наших ребят в числе лучших молодых специалистов России — большая гордость. Наши колледжи оснащены современным оборудованием, лабораториями и учебными площадками», — уточнила Людмила Болатаева.

В состав подмосковной команды вошли 11 учащихся колледжей, которые соревновались в разных направлениях — от мехатроники и слесарного дела до педагогики и парикмахерского искусства.

Призеры и их наставники получат денежные премии — от 100 до 300 тысяч рублей.

Особенно яркой стала победа Софьи Ганиевой, студентки колледжа «Московия».

«Я с огромным волнением и радостью представляла Московскую область в компетенции „Бортпроводник“. На чемпионате я испытывала самые разные эмоции от сильного волнения до непередаваемой радости и даже некоторого шока от того, что я стала победителем как в индустриальном, так и в международном зачете!», — призналась Софья.

На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в финале состязались свыше 280 конкурсантов из 89 регионов России и 30 зарубежных стран по 30 профессиональным компетенциям.

Ранее в этом году подмосковная команда успешно выступила в финале в Нижнем Новгороде, выиграв 10 медалей, и в Калуге, где студенты получили девять наград.