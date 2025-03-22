Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу

Юниорские сборные Подмосковья заняли вторые места на первенстве России по голболу, которое прошло в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мужская команда в финале уступила сборной Адыгеи, а третье место заняли спортсмены из Нижегородской области. В женском турнире подмосковные юниорки проиграли сборной Москвы, бронза также досталась представителям Нижегородской области.

​«Перед командами Московской области всегда стоят самые высокие задачи. К сожалению, в финалах соперники были сильнее. Будем разбирать и исправлять наши ошибки. Знаю, что наши ребята и девчонки бились до последнего и отдали все силы», — прокомментировал выступление команд тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

Игроки из Подмосковья также получили специальные награды. Лучшим игроком турнира признали Алису Хрусталеву, а Парвиз Сунатов стал лучшим бомбардиром соревнований. В ведомстве добавили, что по итогам первенства сформируют состав сборной России для участия в международных соревнованиях.

Напомним, турнир проходил с 14 по 20 марта в дворце спорта «Борисоглебский». В нем участвовали 13 команд из девяти регионов страны. Соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».