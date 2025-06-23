Сборная Подмосковья выиграла 13 медалей на Кубке России по легкой атлетике. В финальный день турнира спортсмены получили шесть наград: одно золото, три серебра и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, золото в беге на 100 метров с барьерами среди женщин завоевала Виктория Погребняк из Люберец. Серебряными призерами стали Николая Вербицкий из Одинцова и Анастасия Мадышева из Раменского, оба в беге на 800 метров. Команда Подмосковья в составе Дмитрия Разумова, Владимира Лысенко, Кирилла Лютова и Максима Федяева взяла серебро в эстафете.

Бронзовые награды получили Николай Орлов из Раменского в метании копья и Анастасия Платонова из Химок в беге на 800 метров среди женщин. В предыдущие дни соревнований подмосковные спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя общий счет до одного золота, семи серебряных и пяти бронзовых наград.

Соревнования проходили с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском. В турнире участвовали более 700 спортсменов со всей страны, Московскую область представляли 54 атлета.

Мероприятие проведено в рамках госпрограммы «Спорт России».