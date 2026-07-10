Сборная Подмосковья стала призером легкоатлетического этапа Спартакиады МЧС

В Воронеже прошел легкоатлетический этап Спартакиады МЧС России среди территориальных органов Центрального федерального округа. Соревнования проходили 8 и 9 июля на стадионе «Буран». Сборная Московской области заняла второе место.

В состязаниях участвовали 18 команд из разных регионов, общее число спортсменов составило 110 человек. В программу вошли забеги на три тысячи метров среди мужчин и на тысячу метров среди женщин — участники были распределены по возрастным группам.

Среди подмосковных участников высокие результаты показали Дмитрий Сухинин и Елена Бобровская — оба завоевали серебряные медали в своих возрастных категориях. Дмитрий преодолел дистанцию в три тысячи метров за девять минут 59 секунд, Елена финишировала на дистанции тысяча метров с результатом три минуты 16 секунд.

Спортсмены, ставшие победителями этапа, представят Центральный федеральный округ на всероссийском этапе Спартакиады МЧС России. Он пройдет в Иркутской области в августе текущего года.