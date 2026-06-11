Сборная Подмосковья стала призером чемпионата России по паралимпийской выездке

Подмсосковные всадники выиграли восемь золотых медалей на чемпионате России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Сборная заняла второе общекомандное место.

Как сообщили в региональном Минспорте, победителями турнира стали Владислав Пронский, Владислав Колосов и Юлия Полякова.

Владислав Пронский выиграл три золота в личном зачете, командных соревнованиях и кюре. Он выступал на лошади по кличке Сильва Ле Андро.

Владислав Колосов стал трехкратным победителем чемпионата. Он получил золото в личном зачете, командных соревнованиях и кюре на лошади Дакар-10.

Юлия Полякова получила две золотые медали и серебро. Она выступала на лошади Дайли Фан-15.

Чемпионат проходил с 1 по 10 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа. В нем участвовали 43 спортсмена.