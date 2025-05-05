Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по водному поло

Финальные соревнования первенства России по водному поло прошли в Астрахани с 27 апреля по 4 мая. На них юноши из Чехова, Рузского и Раменского округов завоевали золотые медали. На пути к победе сборная успешно провела пять матчей.

Сборная региона лишь единожды сыграла в ничью, одержав победу на командами из Санкт-Петербурга, Москвы и Астрахани. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта МО.

В полуфинале ватерполисты из Подмосковья поборолись с московской командой «Торпедо-Восток», а в финале взяли верх над сборной из Волгоградской области. Матч завершился с минимальным преимуществом в пользу Московской области — 7:6.

Обладателями золотых медалей стали: Матвей Баснев, Ярослав Журбицкий, Тихон Заварзин, Роман Койчев, Никита Коншин, Захар Красовский, Николай Панаиоти, Никита Петров, Егор Садков, Демьян Троянов, Григорий Шубочкин, Артем Шальнев, Николай Топильский, Данил Плотников и Дмитрий Галкин.