Сборная Подмосковья стала обладателем международного Кубка Дружбы по волейболу

Международный Кубок Дружбы по волейболу среди команд девушек до 14 лет прошел в Новосибирске с 25 по 27 апреля. Спортсменки из Дубны одержали победу во всех трех матчах группового этапа, получили золотые медали и завоевали заветный трофей.

Чемпионки смогли преодолеть соперников из Омской и Новосибирской областей, а также сборную Армении. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта МО.

В одной восьмой подмосковные волейболистки обыграли бурятов из команды «Сотниково», в четвертьфинале — «Вычегду» из Сыктывкара. Чтобы выйти в финал, им пришлось забрать победу у новосибирской команды.

В решающей игре представительницы дубнинской спортшколы нанесли поражение команде «Юность-Метар» из Челябинска. Игра завершилась со счетом 3:0.

​​Обладателями Кубка Дружбы стали: София Кривошеева, Милана Макридина, Василиса Никитина, Василиса Шумейко, Мария Романова, Варвара Шевелева, Анастасия Лавренова, Маргарита Никитина, Владислава Смирнова, Ева Кондратьева и Василиса Панкратова.