Сборная Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

Сборная Подмосковья стала бронзовым призером командного чемпионата России по тхэквондо. Соревнования прошли в Елабуге, в них участвовали более 350 спортсменов.

Как рассказали в областном Минспорте, в состав сборной вошли воспитанники училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске Кирилл Панасенков, Хайбула Курбанов, Карим Рамазанов и Рамазан Рамазанов. Они разделили третье место с соперниками из Москвы. Победители стали тхэквондисты из Санкт-Петербурга, а серебряными призерами — команда Республики Татарстан.

Командные бои проходили с 27 по 29 октября в Елабуге, в рамках федеральной программы «Спорт России». В них участвовали более 350 человек из 34 регионов страны.