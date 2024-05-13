Сборная Подмосковья стала 3-й на чемпионате России по шахматам | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:27 Сборная Подмосковья стала 3-й на чемпионате России по шахматам Федерация шахмат МО

Читать 360 в

Женская сборная Московской области вошла в топ-3 на командном чемпионате России по шахматам. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В состав команды вошли Баира Кованова, Маргарита Лысенко, Ирина Судакова, Екатерина Смирнова и Ирен Люцингер. Шахматистки сначала проигрывали, но затем собрались и положили в актив несколько побед. В борьбе за пьедестал почета девушки обыграли команду из Крыма. В итоге — заслуженная бронза.

Реклама

Командный чемпионат России по шахматам прошел с 1 по 10 мая в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».