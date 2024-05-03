Сборная Подмосковья получила 441 диплом на олимпиаде школьников | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:53 Сборная Подмосковья получила 441 диплом на олимпиаде школьников Министерство образования МО

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Завершилась всероссийская олимпиада школьников. Учащиеся Московской области стали обладателями 441 диплома. Последней дисциплиной олимпиадного сезона стал английский язык — в копилке сборной региона 32 диплома.

«Показатели заключительного этапа олимпиады школьников у нас в регионе растут ежегодно. В 2024 году команда Московской области завоевала 441 диплом победителей и призеров, это на 66 больше, чем годом ранее», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

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Школьники проверили свои знания по 24 предметам. Больше всего дипломов им удалось завоевать на олимпиаде по обществознанию, по астрономии — 43, по физике — 41. Помимо этого, учащиеся Подмосковья показали высокие результаты в таких дисциплинах, как: обществознание, право, МХК.

Напомним, все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежную выплату: победители — 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, а участники — 100 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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