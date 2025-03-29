Сборная Подмосковья победила в общекомандном зачете Союза биатлонистов России

Сборная Московской области стала победителем общекомандного зачета Союза биатлонистов по итогам сезона 2024/2025. Сегодня квартет подмосковных спортсменок выиграл в женской эстафете на чемпионате России. Победа стала первой в истории региона. Там же ранее не получавшая призовых мест мужская сборная биатлонистов завоевала «бронзу». Достижение определило итоговый рейтинг команд.

«Мы все — ваши близкие, друзья, все Подмосковье — болели за вас и верили в победу!» — прокомментировал событие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При подсчете учитывались результаты 19 дисциплин всего сезона среди мужчин и женщин.

Второе место в общем зачете заняла сборная Тюменской области. Замкнули призовую тройку представители Ханты-Мансийска.

«Сегодня великий день для сборной Московской области по биатлону. Сразу три исторических события!» — отметил президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

​В составе женской команды от региона на чемпионате России по биатлону 26-30 марта в Ханты-Мансийске выступали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Сборная стала первой, пройдя дистанцию в 24 километра за 1 час, 17 минут и 36,1 секунды.