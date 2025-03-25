Сборная Подмосковья победила на всероссийском турнире по синхронному плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Это помогло сборной забрать первое место в общекомандном зачете. Турнир прошел с 20 по 22 марта среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет.

Кроме того, в рамках турнира прошел этап Гран-при, который является отбором на VI летнюю спартакиаду молодежи России 2025 года. На нем юниоры из Подмосковья выиграли два «золота» и два «серебра». Об этом передает министерство физической культуры и спорта региона.