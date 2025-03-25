Сборная Подмосковья победила на всероссийском турнире по синхронному плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Это помогло сборной забрать первое место в общекомандном зачете. Турнир прошел с 20 по 22 марта среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет.
Кроме того, в рамках турнира прошел этап Гран-при, который является отбором на VI летнюю спартакиаду молодежи России 2025 года. На нем юниоры из Подмосковья выиграли два «золота» и два «серебра». Об этом передает министерство физической культуры и спорта региона.
Команду из Московской области представляли синхронисты регионального училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.
Всего в соревнованиях «Жемчужина Югры» приняли участие более 170 спортсменов из 16 субъектов России.
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