Сборная Подмосковья победила на всероссийских юношеских играх боевых искусств

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях по кендо на Всероссийских юношеских Играх боевых искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Таким образом, сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете. Второе место досталось Ивановской области, третье — Кемеровской.

Золото в командных соревнованиях среди участников 11–14 лет выиграли Даниил Ворожейкин, Андрей Бахтов и Артем Гранков. В возрастной категории 15–17 лет первыми стали Никита Покушев, Кирилл Данилов и Александр Ильин. В личном зачете победителем также стал Никита Покушев, серебро завоевал Александр Ильин, а бронзовые медали — Андрей Бахтов и Кирилл Данилов.

Все победители и призеры представляют Егорьевский округ Московской области. Напомним, игры проходят в поселке Витязево Краснодарского края с 6 по 29 сентября. В программе — 22 вида единоборств, участие принимают более семи тысяч спортсменов из России и других стран. Соревнования организовали в рамках государственной программы «Спорт России».