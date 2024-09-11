Сборная Подмосковья победила на соревнованиях России по керлингу

Сборная Подмосковья выиграла на Кубке России по керлингу среди смешанных команд. Турнир прошел с 5 по 11 сентября в Новосибирске.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в состав команды вошли спортсмены Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалева. Они показали лучший результат, обогнав соперников из Новосибирска и Иркутска.

В соревнованиях участвовали 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской и других областей.

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