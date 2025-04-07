Сборная Подмосковья победила на первенстве России по баскетболу

В Санкт-Петербурге с 27 марта по 6 апреля прошел решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет. Сборная Московской области одержала победу на соревнованиях.

Команда провела четыре победных матча. В четвертьфинале спортсменки из Подмосковья обыграли сборную Санкт-Петербурга, а затем обошли баскетболисток из Севастополя.

За золотые награды они сражались с соперницами из Москвы и выиграли со счетом 69:60.

Лучшим игроком стала форвард Екатерина Котовщикова, которая за 29 минут набрала 20 очков.

Соревнования проходили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».