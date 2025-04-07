Сборная Подмосковья победила на первенстве России по баскетболу
В Санкт-Петербурге с 27 марта по 6 апреля прошел решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет. Сборная Московской области одержала победу на соревнованиях.
Команда провела четыре победных матча. В четвертьфинале спортсменки из Подмосковья обыграли сборную Санкт-Петербурга, а затем обошли баскетболисток из Севастополя.
За золотые награды они сражались с соперницами из Москвы и выиграли со счетом 69:60.
Лучшим игроком стала форвард Екатерина Котовщикова, которая за 29 минут набрала 20 очков.
Соревнования проходили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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