Сборная Подмосковья победила на первенстве России по бадминтону

Сборная Московской области заняла первое место на первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

​В состав сборной Подмосковья вошли Марина Тарасова, Валентин Семенов, Захар Кель, Артем Переверзев, Валерий Старостин, Илья Козловский, Варвара Скворцова, Виктория Ерохова, Василиса Ицкова и Арина Вуйтикова. На вторую ступень пьедестала взошли спортсмены из Москвы, на третью — из Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Напомним, командное первенство России по бадминтону проходило 1 и 2 марта в Саратове. В соревнованиях приняли участие представители 16 регионов страны. Турнир организовали в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».